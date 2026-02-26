Viernes, 27 de Febrero 2026
Indignación en La Rioja tras liberación del acusado por cámaras ocultas
Policiales

Indignación en La Rioja tras liberación del acusado por cámaras ocultas

El caso de las cámaras ocultas en departamentos de estudiantes de la UNLaR da un giro judicial: el acusado recupera la libertad tras una apelación, pero el proceso continúa. Las víctimas buscan justicia a pesar del fallo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 18 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El caso de las cámaras ocultas en departamentos alquilados por estudiantes cerca de la UNLaR ha tomado un nuevo rumbo tras la decisión de la Cámara Tercera de revisar la prisión preventiva del acusado, quien ha recuperado su libertad tras una apelación. El juez consideró que la prisión era “excesiva” para el delito de violación de domicilio y valoró la falta de antecedentes del imputado.

Las tres víctimas, representadas por el abogado Sergio Gómez, manifestaron su respeto por el proceso judicial, aunque la resolución les dejó “un sabor amargo”. La causa investiga la instalación de cámaras con el fin de espiar la intimidad de las mujeres. Desde la querella buscan demostrar la existencia del delito durante el juicio.

La fiscal Nadia Schargrodsky criticó la falta de perspectiva de género en la justicia de La Rioja en este caso, afirmando que no se tuvo en cuenta a las víctimas en la decisión de excarcelación. Aclaró que el acusado sigue vinculado al proceso, y que se están realizando pericias para determinar si compartió los videos grabados.

El descubrimiento de las cámaras ocurrió a principios de diciembre, cuando varias estudiantes denunciaron al propietario de los departamentos, quien solo alquilaba a mujeres. Posteriormente, la Policía provincial realizó un allanamiento en el lugar.

Etiquetas: la rioja unlar cámaras ocultas violación de domicilio justicia perspectiva de género
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

Artículos relacionados

Operativos del Escuadrón 24 en Chilecito desatan temor entre los vecinos

Intensa búsqueda de Victoria Rocío Rafaul, desaparecida en La Rioja desde febrero

Empleada del Registro Civil en Famatina arrestada por robar a un jubilado de 77 años
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar