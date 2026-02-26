Femicidio de Susana Romero: forenses revelan detalles impactantes del juicio en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El juicio por el caso de J. A. T. P., acusado de Homicidio Agravado por Alevosía y por Razones de Género, continúa en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial en La Rioja. La jueza Sara López Douglas preside el tribunal, que cuenta con los jueces Edith Elizabeth Agüero y Gustavo Díaz como vocales, mientras que el Ministerio Público Fiscal está representado por los Dres. Rafael López y José Oliveros Icazzati.

Durante la última jornada del juicio, se presentaron testimonios relacionados con las pericias iniciales realizadas tras el hallazgo del cuerpo de la víctima en una vivienda local. Una médica, experta en medicina legal, describió las condiciones del hallazgo, indicando que el cuerpo estaba parcialmente cubierto por escombros en una zona de barranco y que había signos de limpieza en el interior de la vivienda.

La autopsia reveló múltiples lesiones en la víctima, incluyendo fracturas en el cráneo y heridas punzocortantes, siendo un traumatismo grave de cráneo la causa probable de muerte. Además, el médico forense confirmó las lesiones y el traumatismo craneoencefálico severo. Un suboficial de la policía técnica judicial también testificó sobre el relevamiento fotográfico realizado en la escena, donde se documentó evidencia crucial para el caso.