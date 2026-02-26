Viernes, 27 de Febrero 2026
Espectacular vuelco en Ruta 74: conductora resultó ilesa y genera asombro entre vecinos
Policiales

Espectacular vuelco en Ruta 74: conductora resultó ilesa y genera asombro entre vecinos

Un vuelco de automóvil en la Ruta Nacional 74, km 1155, dejó a tres ocupantes sin lesiones graves. La conductora, de apellido Roldán, dio negativo en el test de alcoholemia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un vuelco de un automóvil ocurrió este mediodía en la Ruta Nacional 74, específicamente en el kilómetro 1155 cerca de Estación Catinzaco Viejo. El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:00 horas y fue reportado al servicio de emergencias 101, lo que llevó a la intervención de personal de la Comisaría de Vichigasta.

Un Renault Clio Mio blanco, conducido por una mujer de apellido Roldán, que viajaba con un adulto y un menor, se deslizó hacia la banquina y volcó, aunque terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Los tres ocupantes fueron trasladados al Hospital Eleazar Herrera Motta en Chilecito, donde se les brindó asistencia y, afortunadamente, no sufrieron lesiones graves.

En el hospital, se realizó un test de alcoholemia a la conductora, el cual resultó negativo. Efectivos policiales y personal de Seguridad Vial trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad en la zona, subrayando la importancia de la precaución al transitar por rutas nacionales.

Etiquetas: chilecito accidente de tránsito ruta nacional 74 seguridad vial hospital eleazar herrera motta
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

Artículos relacionados

Operativos del Escuadrón 24 en Chilecito desatan temor entre los vecinos

Intensa búsqueda de Victoria Rocío Rafaul, desaparecida en La Rioja desde febrero

Empleada del Registro Civil en Famatina arrestada por robar a un jubilado de 77 años
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar