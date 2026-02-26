Espectacular vuelco en Ruta 74: conductora resultó ilesa y genera asombro entre vecinos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un vuelco de un automóvil ocurrió este mediodía en la Ruta Nacional 74, específicamente en el kilómetro 1155 cerca de Estación Catinzaco Viejo. El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:00 horas y fue reportado al servicio de emergencias 101, lo que llevó a la intervención de personal de la Comisaría de Vichigasta.

Un Renault Clio Mio blanco, conducido por una mujer de apellido Roldán, que viajaba con un adulto y un menor, se deslizó hacia la banquina y volcó, aunque terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Los tres ocupantes fueron trasladados al Hospital Eleazar Herrera Motta en Chilecito, donde se les brindó asistencia y, afortunadamente, no sufrieron lesiones graves.

En el hospital, se realizó un test de alcoholemia a la conductora, el cual resultó negativo. Efectivos policiales y personal de Seguridad Vial trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad en la zona, subrayando la importancia de la precaución al transitar por rutas nacionales.