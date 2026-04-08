Miércoles, 8 de Abril 2026
Detención del hijastro tras confirmarse muerte natural de Bellora en La Rioja
Policiales

Detención del hijastro tras confirmarse muerte natural de Bellora en La Rioja

La autopsia al cuerpo hallado en el barrio Ferroviario determinó que el fallecimiento fue por un shock cardiogénico, descartando cualquier indicio de criminalidad. El hijastro seguirá detenido y será indagado por la Justicia esta semana.

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La Justicia ha determinado que el fallecimiento del señor Bellora, encontrado en el barrio Ferroviario, se debió a un shock cardiogénico, descartando cualquier indicio de muerte violenta. La magistrada Cecilia Córdoba confirmó que la causa del deceso fue natural, asociada a la edad y las enfermedades preexistentes de la víctima.

El médico forense Marcelo Cáceres realizó la autopsia bajo complicadas condiciones de criopreservación debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, que podría haber permanecido en el lugar entre 3 a 5 meses antes de ser hallado. El cuerpo se encontraba en una habitación cerrada expuesta a altas temperaturas, lo que aceleró el proceso de descomposición.

En cuanto a la situación del detenido, identificado como Duarte, hijastro de la víctima, la causa se inició con la carátula de Defraudación por Circunvención de incapaces. Se sospecha que ocultó el cadáver para continuar recibiendo beneficios previsionales del fallecido. La indagatoria está programada para esta semana.

Etiquetas: la rioja barrio ferroviario justicia muerte natural cecilia córdoba hijastro detenido
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