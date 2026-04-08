Miércoles, 8 de Abril 2026
Motociclista grave tras accidente en el centro: un árbol como obstáculo inesperado
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Motociclista grave tras accidente en el centro: un árbol como obstáculo inesperado

Un accidente en la calle Adolfo E. Dávila involucró a una motocicleta y un automóvil, dejando a la conductora con un traumatismo en la pierna. La seguridad vial es clave ante el aumento del tráfico.

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Esta mañana se produjo un accidente de tránsito en la calle Adolfo E. Dávila, entre Dalmacio Vélez Sarsfield y Avenida Rivadavia, en el centro de La Rioja. Un choque involucró a una motocicleta Yamaha FZ y a un Chevrolet Corsa, resultando en lesiones para la conductora de la moto, Marisol Herrera, de 31 años.

El incidente ocurrió minutos antes de las 10.00 horas, cuando tras un roce inicial, la motocicleta perdió el control y chocó contra un árbol. Los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja llegaron rápidamente al lugar para brindar asistencia, realizando maniobras de auxilio y contención para inmovilizar a la víctima, quien sufrió un traumatismo en la pierna izquierda.

El conductor del automóvil, Jorge Linares, de 52 años, no resultó herido y permaneció en el lugar durante el operativo. Posteriormente, una unidad del Servicio de Emergencias DEM 107 llegó para evaluar a Herrera, quien no requirió traslado al hospital tras la revisión médica. Ambos conductores quedaron en el lugar para completar los trámites pertinentes.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad vial en el área urbana de La Rioja, especialmente ante el incremento del tráfico. Las autoridades locales siguen impulsando campañas de concientización para fomentar prácticas de conducción más seguras.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial bomberos voluntarios tránsito
TL;DR

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