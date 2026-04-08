Accidente en Chamical: motociclista herido tras colisión con camioneta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un fuerte siniestro vial se produjo en Chamical, resultando en un joven herido. El accidente ocurrió a las 20:40 del martes en la avenida Castro Barros y calle Santa Rita, en el barrio Universidad. La colisión involucró a una motocicleta marca Siam 125 cc, conducida por Federico Gabriel Alcázar Rivero, de 19 años, y una camioneta Ford F100, manejada por Juan Leonardo Díaz, de 32 años.

Según las investigaciones preliminares, la camioneta intentaba incorporarse a la avenida cuando la motocicleta chocó contra su parte trasera, provocando que el motociclista cayera al asfalto. Alcázar Rivero sufrió una fractura en la rodilla derecha y fue atendido en el lugar por emergencias médicas, siendo trasladado posteriormente al Hospital Zonal “Luis Agote”. Debido a la gravedad de su lesión, fue derivado a la ciudad de La Rioja Capital para recibir atención médica especializada.

El conductor de la camioneta no sufrió lesiones y el test de alcoholemia dio negativo. Se resalta que el uso del casco por parte del motociclista pudo haber reducido la gravedad de sus heridas. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y prevenir futuros incidentes en la zona.