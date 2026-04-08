Miércoles, 8 de Abril 2026
Incendio de vehículo genera caos en Avenida Ramírez de Velasco en La Rioja capital
Policiales

Incendio de vehículo genera caos en Avenida Ramírez de Velasco en La Rioja capital

Un Chevrolet Corsa se incendió en la intersección de Avenida Ramírez de Velasco y calle 30 de Septiembre. Gracias a la intervención de Aguas Riojana, no hubo heridos y se evitó una tragedia mayor.

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Un automóvil marca Chevrolet Corsa quedó completamente destruido tras incendiarse en la intersección de la Avenida Ramírez de Velasco y calle 30 de Septiembre. Equipos de emergencia fueron movilizados para controlar la situación y prevenir mayores riesgos en la zona.

El incendio ocurrió antes de alcanzar la calle 30 de Septiembre. Afortunadamente, un camión de Aguas Riojana que transitaba por el área logró extinguir las llamas. No se reportaron heridos durante el incidente, gracias a la rápida acción del personal.

Etiquetas: la rioja incendio avenida ramírez de velasco emergencia tránsito
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