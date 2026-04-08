Padres del Colegio N° 18 organizan marcha por la creciente inseguridad en la zona

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La comunidad educativa del Colegio N° 18, ubicado en el barrio Virgen de Guadalupe, se encuentra alarmada por una serie de robos y daños en la institución. Padres autoconvocados expresaron su preocupación por la inseguridad que afecta el derecho de los estudiantes a aprender en un entorno seguro y digno.

Ante esta situación, han solicitado a las autoridades una mayor presencia policial, recorridos preventivos en la zona y mejoras en la iluminación del perímetro del colegio. Los padres consideran que la seguridad de los niños es una responsabilidad compartida y han elevado un pedido urgente para obtener respuestas concretas.

Como parte de su reclamo, los padres han convocado a una manifestación pacífica este miércoles a las 10.00 hs en las puertas del colegio. La movilización tiene como objetivo visibilizar la problemática y buscar soluciones reales y urgentes de los organismos de seguridad locales, subrayando la importancia de la unidad de la comunidad en este esfuerzo.