Estafas virtuales: una mujer de Catuna pierde más de 6 millones de pesos

Una mujer de 29 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en Catuna, donde perdió más de $6.000.000. La denuncia fue presentada en la comisaría local y la causa ahora está bajo el análisis del Juzgado de Instrucción correspondiente. Los investigadores han comenzado a realizar diligencias para identificar a los responsables de este fraude.

Este incidente refleja un aumento en los delitos de este tipo en la provincia, generando preocupación y temor entre los ciudadanos. La policía ha instado a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de estafa y a verificar la autenticidad de cualquier comunicación que solicite información personal o financiera.

Se están implementando campañas de concientización para educar a la comunidad sobre los riesgos de compartir datos sensibles en plataformas digitales. A medida que avanza la investigación, se espera que las autoridades puedan establecer patrones en estas estafas y tomar medidas más efectivas para prevenir futuros delitos, promoviendo la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía.