Estrategias provinciales se implementarán para disminuir siniestros viales en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La subsecretaria de Seguridad Vial, Claudia de la Fuente, destacó el grave problema de la siniestralidad vial en la provincia, con más de 50 muertes registradas durante el año 2025. En una reciente entrevista, la funcionaria enfatizó la necesidad de implementar una planificación adecuada para reducir esta cifra alarmante.

Según las estadísticas, se reportaron 22 víctimas fatales en la Capital y 28 en el interior provincial. De la Fuente subrayó la importancia de no solo tratar estos números, sino de reconocer que detrás de cada cifra hay seres humanos afectados. Mencionó que es fundamental trabajar en el interior y que se requieren "decisiones políticas" para prevenir que se entreguen vehículos a infractores.

La subsecretaria también abordó la problemática de la alcoholemia, indicando que las sanciones actuales son bajas y sugiriendo la necesidad de una legislación más estricta. La colaboración entre los ministerios de Salud, Educación y Seguridad es vital para crear conciencia sobre la responsabilidad al volante y para implementar políticas que mejoren la situación vial en la provincia.