Jueves, 5 de Febrero 2026
Estrategias provinciales se implementarán para disminuir siniestros viales en La Rioja
Policiales

Estrategias provinciales se implementarán para disminuir siniestros viales en La Rioja

Más de 50 muertes por siniestros viales en 2025 resaltan la urgencia de políticas efectivas en La Rioja. La subsecretaria de Seguridad Vial pide un plan integral para prevenir tragedias.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La subsecretaria de Seguridad Vial, Claudia de la Fuente, destacó el grave problema de la siniestralidad vial en la provincia, con más de 50 muertes registradas durante el año 2025. En una reciente entrevista, la funcionaria enfatizó la necesidad de implementar una planificación adecuada para reducir esta cifra alarmante.

Según las estadísticas, se reportaron 22 víctimas fatales en la Capital y 28 en el interior provincial. De la Fuente subrayó la importancia de no solo tratar estos números, sino de reconocer que detrás de cada cifra hay seres humanos afectados. Mencionó que es fundamental trabajar en el interior y que se requieren "decisiones políticas" para prevenir que se entreguen vehículos a infractores.

La subsecretaria también abordó la problemática de la alcoholemia, indicando que las sanciones actuales son bajas y sugiriendo la necesidad de una legislación más estricta. La colaboración entre los ministerios de Salud, Educación y Seguridad es vital para crear conciencia sobre la responsabilidad al volante y para implementar políticas que mejoren la situación vial en la provincia.

Etiquetas: la rioja seguridad vial siniestralidad accidentes de tránsito política provincial prevención de accidentes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1481 articles →

Artículos relacionados

Intento de robo de ambulancia en barrio Argentino genera alarma entre los vecinos

Camioneta 4x4 secuestrada en Milagro: conexión con un caso de estafa

Progenitor enfrenta juicio por deuda alimentaria millonaria en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar