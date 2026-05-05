Gendarmería desmantela red de tráfico de armas en Ruta Nacional 38, La Rioja

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En operativos de control en la Ruta Nacional N° 38, efectivos del Escuadrón 58 de la Gendarmería Nacional Argentina lograron incautar armamento y municiones que se transportaban de manera irregular. Las intervenciones se realizaron debido a que los involucrados carecían de la documentación legal para la tenencia de las armas.

El primer operativo, llevado a cabo en la intersección de las Rutas Nacionales N° 38 y 79, resultó en el hallazgo de un arma de fuego y 16 municiones calibre .22 ocultas en un vehículo. En un segundo procedimiento, un arma fue encontrada bajo el asiento del conductor de otro automóvil, también sin la documentación correspondiente.

Las acciones se enmarcan en la infracción a la Ley 20.429 (Ley de Armas y Explosivos), y las actuaciones están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción de Chamical y el Juzgado de Instrucción de La Rioja Nro. 3. Además, estos operativos se suman a los realizados por el Escuadrón 65 «Córdoba», donde se incautaron más de 56 millones de pesos en efectivo, reforzando la vigilancia en el corredor vial del centro y noroeste del país.