Intensa búsqueda de Nahuá Santos Riquelme, desaparecido en Corrientes

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La desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años, ha activado el Alerta Sofía por parte del Ministerio de Seguridad. Según se informó, el niño fue llevado por su padre, Josias Santos Regis, tras un incidente violento en Corrientes, donde disparó e hirió a otro hombre. La última vez que Nahuá fue visto fue el domingo en su hogar en Esquina.

Nahuá es descrito como un niño de cabello rubio, ojos claros y tez blanca. En el momento de su desaparición, vestía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas, una camiseta azul y blanca de manga larga, y una campera marrón tipo inflable. Las autoridades instan a la comunidad a colaborar con información que pueda ayudar a encontrarlo.

La justicia en Corrientes ha iniciado investigaciones por tentativa de homicidio y por la desaparición del niño. Además, se conoce que Josias Santos Regis, de 29 años y nacionalidad brasileña, tiene antecedentes de violencia de género y otros delitos. Se solicita a quienes tengan información comunicarse con la línea 134 o acudir a la comisaría más cercana.