Tristeza en Barrio Matadero: un joven de 16 años pierde la vida en un accidente de moto

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Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en el Barrio Matadero en las primeras horas de este lunes, donde un joven de 16 años, Braian Quevedo, perdió la vida. El siniestro ocurrió alrededor de la 01:30, en la intersección de Avenida Monteagudo y Carmelo V. Valdez, cuando la motocicleta en la que viajaba como acompañante fue impactada por una camioneta.

De acuerdo con las primeras informaciones, la motocicleta Honda Wave 110 c.c. circulaba en dirección Oeste a Este y presuntamente desobedeció la señal de alto, lo que provocó la colisión con una Ford Ranger conducida por Santiago Bazán Santillán, de 28 años, que transitaba por la avenida de Sur a Norte. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Tercera encontraron a los ocupantes de la moto tendidos en el asfalto.

La médica de emergencias, Dra. Yoselin Espinosa, confirmó el fallecimiento de Quevedo en el lugar debido a las graves lesiones. Su acompañante, Maximiliano Exequiel Molina, de 18 años, fue trasladado de urgencia al hospital para recibir atención médica. La investigación está a cargo del cuerpo de Accidentes Viales, bajo la dirección del Oficial Subinspector Ivar Maidama, que busca esclarecer las causas del accidente, centrándose en la posible imprudencia del motociclista.