Lunes, 4 de Mayo 2026
Tragedia en La Rioja: un motociclista pierde la vida en accidente esta madrugada
Policiales

Tragedia en La Rioja: un motociclista pierde la vida en accidente esta madrugada

Un motociclista falleció tras chocar con una camioneta en la avenida Monteagudo de la capital, a la 1.45 de la madrugada. La policía investiga las causas del siniestro.

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Un motociclista perdió la vida tras un accidente ocurrido en la zona norte de la capital. El siniestro tuvo lugar en la madrugada de este lunes, alrededor de la 1.45, cuando una motocicleta de 110 cc colisionó con una camioneta Ford Ranger Limited. La moto circulaba por la avenida Monteagudo en dirección sur-norte y, por motivos que se están investigando, impactó contra el vehículo que transitaba de oeste a este por la calle Carmelo V. Valdez.

El impacto fue tan violento que el conductor de la moto fue despedido y terminó su trayectoria al chocar contra un poste. Aunque se espera la confirmación oficial tras las pericias de Accidentes Viales y la Policía Judicial, se informó que el motociclista falleció casi de inmediato. Personal de la comisaría tercera, junto con el departamento de Accidentes Viales, se presentó rápidamente en el lugar para asegurar la zona y realizar las primeras investigaciones.

Este trágico accidente resalta la creciente preocupación por la seguridad vial en la región, donde el uso de motocicletas ha aumentado en los últimos años. Las autoridades locales están implementando campañas de concientización sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar elementos de protección, especialmente dado que los siniestros viales son una de las principales causas de mortalidad entre los jóvenes.

La comunidad ha expresado su pesar por la pérdida de una vida joven en tales circunstancias y se espera que las investigaciones proporcionen claridad sobre lo sucedido. La Policía y las autoridades de seguridad continúan trabajando para mantener el orden en las calles de la ciudad.

Etiquetas: argentina accidente de tránsito seguridad vial policía capital motocicleta
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