Domingo, 3 de Mayo 2026
Violento enfrentamiento familiar en Av. Coronel Montes tras pelea entre menores
Policiales

Violento enfrentamiento familiar en Av. Coronel Montes tras pelea entre menores

Un altercado en la Av. Coronel Montes entre dos niños de 6 y 7 años escaló a un violento enfrentamiento familiar, requiriendo la intervención policial para restablecer el orden. La comunidad expresa preocupación por la creciente violencia y se esperan medidas preventivas para mejorar la convivencia.

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Un disturbio en la Av. Coronel Montes se desató debido a una pelea entre dos niños de 6 y 7 años, lo que llevó a un fuerte enfrentamiento entre sus familias. La intervención de las comisarías y fue necesaria para controlar la situación, que pronto se intensificó con la participación de numerosos adultos.

Los testigos relataron que la situación se tornó caótica, con gritos y lanzamiento de piedras, causando daños a varios vehículos estacionados. La rápida actuación policial fue crucial para restablecer el orden en la zona, que se vio afectada por la escalada de violencia.

La comunidad ha manifestado su preocupación por este tipo de incidentes, destacando la importancia de promover la convivencia pacífica y el diálogo entre familias. Es fundamental abordar la educación y el comportamiento de los niños para prevenir futuras situaciones de conflicto.

Las autoridades locales están tomando medidas para evitar que se repitan hechos similares, enfocándose en soluciones a largo plazo que busquen erradicar la violencia y mejorar la seguridad en la comunidad.

Etiquetas: la rioja violencia familiar intervención policial disturbio seguridad comunitaria convivencia pacífica
TL;DR

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