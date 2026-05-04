Grave accidente en La Rioja capital: un hombre cae a un canal y resulta herido

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Ayer, a las 23:57 horas, se produjo un siniestro vial en la intersección de Dr. Carlos Lanziloto y Agustín Bosetti, involucrando a una motocicleta. Un hombre de 35 años, identificado como Leiva Carlos, conducía una motocicleta Honda Titan 150, color azul, que cayó en un canal de la zona por motivos que están bajo investigación.

En el lugar, intervinieron Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias médicas, quienes realizaron tareas de rescate. El conductor fue encontrado inconsciente y con múltiples traumatismos, incluyendo un traumatismo de cráneo severo, y fue trasladado de urgencia a un centro médico.

Este accidente pone de relieve la necesidad de mejorar la seguridad vial en la ciudad, donde los siniestros con motocicletas son comunes. Las autoridades han intensificado las campañas de concientización sobre las normas de tránsito, aunque la preocupación por la seguridad persiste.

Se anticipa que se llevarán a cabo investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar si hubo factores externos que contribuyeron a la caída. La comunidad está atenta a los resultados que podrían resultar en nuevas medidas de seguridad en las calles.