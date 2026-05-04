Martes, 5 de Mayo 2026
Accidente de motos en La Rioja capital: un joven herido gravemente y hospitalizado
Policiales

Accidente de motos en La Rioja capital: un joven herido gravemente y hospitalizado

Un accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de La Rioja, involucrando a dos motociclistas. Moreno Isaac, de 18 años, sufrió lesiones graves y fue trasladado al hospital, mientras que su acompañante y el otro motociclista presentaron heridas menores. Las autoridades investigan el siniestro para mejorar la seguridad vial en la zona.

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Durante la madrugada de este sábado, se produjo un siniestro vial en la ciudad de La Rioja, específicamente en la intersección de calle San Nicolás de Bari y avenida Gordillo. El accidente, ocurrido pasadas las 01:05 horas, involucró a dos motociclistas: Moreno Isaac, de 18 años, y Díaz Maximiliano, de 21 años.

Moreno, quien conducía una motocicleta Corven Energy 110 cc acompañado de una menor de 15 años, sufrió traumatismos en su miembro superior e inferior izquierdo y fue trasladado al hospital local por el servicio de emergencias DEM 107. La menor presentó escoriaciones en la mano izquierda, mientras que Díaz sufrió una escoriación en la rodilla derecha, siendo asistidos en el lugar sin necesidad de traslado.

En la escena, trabajaron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, personal policial y profesionales del servicio de emergencias, quienes realizaron tareas de primeros auxilios. Las autoridades investigan las causas del accidente para esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes en la zona, resaltando la necesidad de campañas de concientización sobre seguridad vial.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial motocicletas bomberos voluntarios emergencias
TL;DR

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