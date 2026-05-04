Accidente de motos en La Rioja capital: un joven herido gravemente y hospitalizado

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Durante la madrugada de este sábado, se produjo un siniestro vial en la ciudad de La Rioja, específicamente en la intersección de calle San Nicolás de Bari y avenida Gordillo. El accidente, ocurrido pasadas las 01:05 horas, involucró a dos motociclistas: Moreno Isaac, de 18 años, y Díaz Maximiliano, de 21 años.

Moreno, quien conducía una motocicleta Corven Energy 110 cc acompañado de una menor de 15 años, sufrió traumatismos en su miembro superior e inferior izquierdo y fue trasladado al hospital local por el servicio de emergencias DEM 107. La menor presentó escoriaciones en la mano izquierda, mientras que Díaz sufrió una escoriación en la rodilla derecha, siendo asistidos en el lugar sin necesidad de traslado.

En la escena, trabajaron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, personal policial y profesionales del servicio de emergencias, quienes realizaron tareas de primeros auxilios. Las autoridades investigan las causas del accidente para esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes en la zona, resaltando la necesidad de campañas de concientización sobre seguridad vial.