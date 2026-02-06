Viernes, 6 de Febrero 2026
Intensa búsqueda en La Rioja por el desaparecido Albert Cheikh desde enero

La Policía de La Rioja busca a Albert Cheikh, un checo de 39 años desaparecido desde el 30 de enero. Se solicita información a la comunidad para su localización.

La Policía de la Provincia de La Rioja busca a Albert Cheikh, un ciudadano checo de 39 años, quien desapareció el 30 de enero. El hombre, quien reside en la Calle Pública N° 9052 del Barrio Las Higueras-Duraznillo, no ha regresado a su hogar desde esa fecha, lo que ha generado inquietud entre sus familiares y la comunidad.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la población para localizarlo, ya que su situación es preocupante. De acuerdo al informe, Cheikh mide aproximadamente 1,78 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello largo rizado negro. Sin embargo, se desconoce qué ropa llevaba puesta al momento de su desaparición.

La comunidad local se ha movilizado para ayudar en la búsqueda, lo que resalta la importancia de la colaboración ciudadana en situaciones de riesgo. Este caso se suma a una creciente preocupación por la desaparición de personas en el país, lo que ha llevado a un aumento en las campañas de concientización sobre la seguridad.

La intervención de la Policía de La Rioja es clave para abordar estos casos, mientras que se espera que la colaboración de los vecinos contribuya a la localización de Cheikh y a garantizar su bienestar.

