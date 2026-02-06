Viernes, 6 de Febrero 2026
Preocupación en Florencio Varela: incendios en escuelas afectan el inicio de clases
Preocupación en Florencio Varela: incendios en escuelas afectan el inicio de clases

Más de mil alumnos se ven afectados por incendios en tres escuelas de Florencio Varela, generando preocupación y reclamos de la comunidad por la falta de seguridad.

La localidad de Florencio Varela enfrenta un clima de preocupación tras los incendios que afectaron a tres escuelas, lo que ha impactado a más de mil estudiantes. Entre los establecimientos dañados se encuentran la Escuela Primaria N°54, la Secundaria N°6 “Homero Manzi” y la Escuela Primaria N°67 “Gustavo Roldán”.

El primer ataque ocurrió el 2 de febrero, cuando la Escuela Gustavo Roldán fue incendiada, destruyendo completamente siete aulas. Al día siguiente, la Secundaria Homero Manzi sufrió un ataque similar, donde también se robaron objetos electrónicos. El 5 de febrero se registró el último incidente, afectando cinco aulas de la Primaria N°54, que ya no podrán ser utilizadas debido al fuego.

Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales por parte de las autoridades municipales, y no hay detenidos. Los vecinos sospechan que una misma banda está detrás de estos actos y expresan su descontento por el “abandono total” en la zona. La comunidad, incluyendo a los padres de los alumnos, exige respuestas y medidas efectivas para garantizar la seguridad en las escuelas.

El Sindicato Unificado de Trabajadorxs de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) ha repudiado los incendios y ha declarado el estado de alerta ante el Consejo Escolar y las autoridades locales. La situación resalta la urgencia de abordar la seguridad en las instituciones educativas, especialmente con el inicio del ciclo lectivo a la vista, que debería ser un momento de alegría y no de temor.

