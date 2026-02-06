Motociclista resulta herido en accidente con camión en Ruta Nacional 38

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana a las 06:49 en la Colectora de la Ruta Nacional 38, frente a la fábrica Estrada. El siniestro involucró a un motociclista, Mario Luis Zarate, de 56 años, quien circulaba en una motocicleta Motomel 110cc sin dominio y colisionó con un camión estacionado.

Como consecuencia del impacto, Zarate sufrió un traumatismo de tórax, una herida cortante en el mentón y diversas escoriaciones. Tras los primeros auxilios, fue trasladado al nosocomio local por el Servicio de Emergencias Médicas (DEM) 107 para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Este incidente subraya la necesidad de mejorar la seguridad vial en la región, especialmente en áreas con alto tránsito de vehículos pesados. Las autoridades locales han enfatizado la importancia de implementar medidas para prevenir futuros accidentes, mientras se investiga lo sucedido y se espera la recuperación de Zarate.