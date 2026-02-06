Viernes, 6 de Febrero 2026
Motociclista resulta herido en accidente con camión en Ruta Nacional 38
Motociclista resulta herido en accidente con camión en Ruta Nacional 38

Un accidente en la Colectora de la Ruta Nacional 38 dejó a un motociclista de 56 años con graves lesiones. La seguridad vial se convierte en un tema crucial tras este siniestro.

Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana a las 06:49 en la Colectora de la Ruta Nacional 38, frente a la fábrica Estrada. El siniestro involucró a un motociclista, Mario Luis Zarate, de 56 años, quien circulaba en una motocicleta Motomel 110cc sin dominio y colisionó con un camión estacionado.

Como consecuencia del impacto, Zarate sufrió un traumatismo de tórax, una herida cortante en el mentón y diversas escoriaciones. Tras los primeros auxilios, fue trasladado al nosocomio local por el Servicio de Emergencias Médicas (DEM) 107 para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Este incidente subraya la necesidad de mejorar la seguridad vial en la región, especialmente en áreas con alto tránsito de vehículos pesados. Las autoridades locales han enfatizado la importancia de implementar medidas para prevenir futuros accidentes, mientras se investiga lo sucedido y se espera la recuperación de Zarate.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 38 accidente de tránsito seguridad vial motocicletas servicio de emergencias médicas
