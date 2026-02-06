Padres de menor implicados en intento de contrabando de drogas al penal en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un grave incidente ha llevado a la imputación de los padres de una menor de 8 años por tenencia de estupefacientes, tras un intento de ingreso de drogas al penal. La intervención se produjo tras una denuncia anónima que alertó a la Fiscalía y a la policía Federal, quienes actuaron en el servicio penitenciario. A pesar de los controles, el magistrado a cargo del caso mencionó que las técnicas disponibles para detectar drogas son limitadas.

La situación ha generado inquietud sobre la protección de los derechos de los niños, especialmente bajo la Ley 23.737 que regula la tenencia y comercialización de drogas. Se indicó que el padre de la niña permanece detenido, mientras que la madre fue arrestada en circunstancias similares. Las autoridades resaltaron la necesidad de asistencia social y económica para estas familias, describiendo el contexto como crítico.

El caso pone de manifiesto el uso de menores en actividades delictivas y subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección infantil. Las autoridades están trabajando en medidas para garantizar la seguridad de la niña y otros menores en situaciones vulnerables.