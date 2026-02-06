Viernes, 6 de Febrero 2026
Pericias de ADN en Chilecito: Avanza la investigación por homicidio agravado
Policiales

Pericias de ADN en Chilecito: Avanza la investigación por homicidio agravado

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Chilecito confirmó la realización de una pericia de ADN en una causa por homicidio doblemente agravado, rechazando la oposición de la defensa. La decisión se basa en la necesidad de recolectar pruebas en investigaciones de gravedad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, bajo la dirección del Dr. Alberto Marcelo Carrizo, confirmó la realización de una pericia de ADN en una causa de homicidio doblemente agravado. Esta decisión se tomó el 4 de febrero de 2026, a pesar de la oposición presentada por la defensa del imputado, quien argumentó que no consentía la extracción de muestras biológicas.

El magistrado analizó la solicitud en base a la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable. En su resolución, subrayó la importancia de la recolección de pruebas en investigaciones de gravedad, destacando que la prueba de ADN es una medida razonable y respaldada científicamente. El juez también afirmó que este procedimiento no vulnera la garantía de no autoincriminación ni representa un riesgo para la salud del imputado.

Finalmente, se rechazó la oposición de la defensa, permitiendo que la pericia genética continúe y se avance en el proceso judicial correspondiente.

chilecito homicidio pericia de ADN justicia tribunal segunda circunscripción judicial
TL;DR

