Pericias de ADN en Chilecito: Avanza la investigación por homicidio agravado

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, bajo la dirección del Dr. Alberto Marcelo Carrizo, confirmó la realización de una pericia de ADN en una causa de homicidio doblemente agravado. Esta decisión se tomó el 4 de febrero de 2026, a pesar de la oposición presentada por la defensa del imputado, quien argumentó que no consentía la extracción de muestras biológicas.

El magistrado analizó la solicitud en base a la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable. En su resolución, subrayó la importancia de la recolección de pruebas en investigaciones de gravedad, destacando que la prueba de ADN es una medida razonable y respaldada científicamente. El juez también afirmó que este procedimiento no vulnera la garantía de no autoincriminación ni representa un riesgo para la salud del imputado.

Finalmente, se rechazó la oposición de la defensa, permitiendo que la pericia genética continúe y se avance en el proceso judicial correspondiente.