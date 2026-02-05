Sábado, 7 de Febrero 2026
Progenitor enfrenta juicio por deuda alimentaria millonaria en La Rioja
Policiales

Progenitor enfrenta juicio por deuda alimentaria millonaria en La Rioja

El Juzgado de Instrucción en Violencia de Género de La Rioja dictó prisión preventiva por incumplimiento de cuota alimentaria. El imputado no cumplió con sus obligaciones desde fines de 2024, afectando las necesidades básicas de sus hijos.

El Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores de la Primera Circunscripción Judicial ha dictado un auto de procesamiento y prisión preventiva a un imputado por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria acordada para sus hijos. La decisión fue tomada el 2 de febrero de 2026, tras la denuncia de la madre de dos adolescentes, quien indicó que el padre no había cumplido con lo pactado desde finales de 2024.

La jueza Dra. Gisela Flamini destacó que existen pruebas suficientes que demuestran la falta de cumplimiento por parte del imputado, quien se había comprometido a realizar pagos mensuales para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. La magistrada subrayó que la obligación alimentaria incluye no solo la entrega de dinero, sino también aspectos de manutención, educación, salud y otros requerimientos esenciales.

Se determinó que el imputado actuó de manera deliberada al no cumplir con sus responsabilidades, lo que configura un delito según la Ley 13.944. Como parte de la resolución, se ha decidido mantener la libertad provisoria otorgada anteriormente y se ha ordenado el embargo de bienes del procesado hasta cubrir la deuda alimentaria acumulada.

