Tragedia en La Rioja: accidente vial cobra la vida de una mujer de Catamarca

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una mujer de Belén, Catamarca, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional Nº 60, en la provincia de La Rioja. El trágico incidente se produjo el pasado martes por la noche, cuando el vehículo en el que viajaba colisionó con un caballo.

Este suceso resalta la problemática de la inseguridad vial en la región, que ha sido motivo de preocupación en los últimos años. Las autoridades locales continúan abordando este tema para prevenir futuros accidentes y mejorar la seguridad en las rutas.