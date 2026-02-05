Jueves, 5 de Febrero 2026
Tragedia en La Rioja: accidente vial cobra la vida de una mujer de Catamarca
Policiales

Tragedia en La Rioja: accidente vial cobra la vida de una mujer de Catamarca

Un accidente en Ruta Nacional Nº 60 dejó una víctima fatal, una mujer de Belén, en La Rioja. La inseguridad vial sigue siendo un grave problema en la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
Una mujer de Belén, Catamarca, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional Nº 60, en la provincia de La Rioja. El trágico incidente se produjo el pasado martes por la noche, cuando el vehículo en el que viajaba colisionó con un caballo.

Este suceso resalta la problemática de la inseguridad vial en la región, que ha sido motivo de preocupación en los últimos años. Las autoridades locales continúan abordando este tema para prevenir futuros accidentes y mejorar la seguridad en las rutas.

