Vecinos del barrio Argentino frustran intento de robo a ambulancia en plena emergencia

En el barrio Argentino, dos jóvenes fueron detenidos tras intentar robar en una ambulancia del servicio de emergencias médicas. El incidente ocurrió mientras el personal sanitario realizaba un traslado en la zona y los sospechosos se acercaron a la unidad, ingresando a la cabina del conductor.

Al percatarse de la situación, el equipo de salud intentó evitar el robo, momento en el cual uno de los involucrados amenazó con un elemento punzante. Ante esta amenaza, se contactó a la Policía, quienes llegaron al lugar y, con la ayuda de vecinos, lograron interceptar a los ladrones a pocos metros de la ambulancia.

Durante la intervención, se confiscó un arma blanca. El personal de la comisaría Tercera actuó junto a efectivos de Criminalística, quienes llevaron a cabo las diligencias necesarias. El fiscal dispuso que se inicien actuaciones por el delito en situación de flagrancia, y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.