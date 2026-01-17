Domingo, 18 de Enero 2026
Acuerdo histórico entre Mercosur y UE: expectativas para el comercio argentino
Acuerdo histórico entre Mercosur y UE: expectativas para el comercio argentino

El acuerdo firmado entre Mercosur y la Unión Europea en Asunción promete abrir nuevas oportunidades comerciales para Argentina, impactando en sectores clave de la economía nacional.

El pasado sábado se firmó un acuerdo comercial histórico entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, lo que marca un hito en las relaciones comerciales de Argentina. Este tratado presenta nuevas oportunidades comerciales para el país, permitiendo un acceso más amplio a mercados europeos.

Este entendimiento no solo beneficiará a los sectores productivos argentinos, sino que también puede impulsar el desarrollo económico en diversas áreas. Las negociaciones realizadas durante años han dado como resultado un acuerdo que promete mejorar el intercambio de bienes y servicios entre las naciones involucradas.

El impacto de este tratado se sentirá en múltiples sectores, favoreciendo especialmente a la agroindustria y otros rubros clave de la economía nacional. A medida que se implementen los términos del acuerdo, se espera que Argentina aproveche al máximo estas nuevas condiciones comerciales.

