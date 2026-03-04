Miércoles, 4 de Marzo 2026
La investigación sobre criptoestafa involucra a Milei y su vínculo con Davis
La Justicia investiga un “acuerdo confidencial” entre Javier Milei y el empresario Hayden Davis, relacionado con la cripto estafa $Libra. El fiscal Taiano ha solicitado información a la Casa Rosada tras hallazgos financieros que superan los US$3,9 millones en transferencias. La transparencia del Gobierno está en la mira.

Hace 2 h
La investigación judicial se centra en un posible "acuerdo confidencial" entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, relacionado con la cripto estafa $Libra. Este descubrimiento fue realizado por expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF), quienes recuperaron documentos de los teléfonos de Mauricio Novelli, un actor clave en el escándalo.

Los borradores del acuerdo, que supuestamente fueron firmados el 30 de enero de 2025, fueron hallados en un dispositivo secuestrado por el fiscal federal Eduardo Taiano. Los especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) encontraron múltiples copias del documento en chats entre Novelli y Davis, lo que ha incrementado el interés en el caso.

El 30 de enero, coincidiendo con la fecha del supuesto acuerdo, Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada. Durante este encuentro, Davis realizó transferencias por un total de US$3,9 millones a cuentas vinculadas a Novelli y Terrones Godoy. Este flujo de dinero ha generado dudas sobre la naturaleza del acuerdo entre las partes.

Ante estos hallazgos, el fiscal Taiano ha solicitado información a la Casa Rosada sobre el conocimiento de este acuerdo, dirigido a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, bajo la supervisión de Karina Milei. La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia del Gobierno y las responsabilidades de sus altos funcionarios en este escándalo de criptomonedas.

