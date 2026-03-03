Martes, 3 de Marzo 2026
Política

Tensiones políticas en La Rioja: Menem y Villarruel enfrentan críticas en el Congreso

La tensión política crece en el Congreso, con críticas entre Martín Menem y la vicepresidenta Victoria Villarruel, evidenciando fracturas internas en el oficialismo. ¿Cómo afectará esto al futuro del gobierno?

Las tensiones políticas en Argentina se intensifican tras la reciente apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. La figura de Martín Menem, jefe de la Cámara de Diputados y referente del bloque oficialista, ha cobrado protagonismo al criticar a la vicepresidenta Victoria Villarruel por su uso del celular durante el discurso presidencial, un momento que se volvió viral y evidenció la discordia interna en el Ejecutivo.

Las diferencias entre Villarruel y el presidente Javier Milei se han hecho evidentes. La vicepresidenta ha expresado su desacuerdo con gestos del mandatario, calificando su actitud como “una falta de respeto”. Este distanciamiento se suma a las críticas que ha recibido el peronismo por parte de Menem y otros líderes liberales, quienes han cuestionado su postura frente al discurso de Milei.

El clima político actual, marcado por la disputa entre oficialistas y opositores, podría tener un impacto significativo en el futuro del gobierno. Villarruel ha manifestado su intención de continuar en su cargo hasta diciembre de 2027, a pesar de las presiones para que renuncie.

