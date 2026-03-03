Martes, 3 de Marzo 2026
La participación femenina marca un hito en el nuevo período del Concejo Deliberante de La Rioja
La participación femenina marca un hito en el nuevo período del Concejo Deliberante de La Rioja

El Concejo Deliberante de la Capital inició su actividad legislativa con una mayoría femenina y la elección de nuevas autoridades. Las sesiones se realizarán dos veces al mes, buscando fortalecer la agenda local.

El Concejo Deliberante de la Capital inició formalmente su actividad legislativa con la apertura de sesiones ordinarias, donde se ratificaron las autoridades para el ciclo 2026. En presencia del gobernador Ricardo Quintela y el intendente Armando Molina, se destacó la paridad de género en la nueva conformación de los bloques políticos.

Durante la sesión, se eligieron a Viviana Luna y Karina Martínez como vicepresidentas primera y segunda, respectivamente, lo que marca un hito al contar por primera vez con una mayoría femenina en el Concejo. La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano resaltó el ambiente de convivencia política y el compromiso de trabajar por el bienestar de la comunidad.

Asimismo, se aceptó la renuncia del edil Alberto Centeno, quien asumirá como secretario de Gobierno Municipal. Se anunció que el bloque Frente Justicialista será liderado por Guillermo Benzo y se creó el nuevo bloque “Por La Rioja”, presidido por Carlos Roncoroni.

El cronograma de sesiones se programó para los segundos y cuartos miércoles de cada mes, comenzando a las 9:00. El Concejo busca así dar continuidad a la agenda legislativa propuesta por el Ejecutivo Municipal en su discurso inaugural.

