Milei y gobernadores: un encuentro clave en Tucumán para definir políticas conjuntas
Milei y gobernadores: un encuentro clave en Tucumán para definir políticas conjuntas

Milei profundiza su alianza con gobernadores del norte argentino, buscando fortalecer relaciones políticas y económicas. Su presencia en eventos clave en Tucumán marca un enfoque colaborativo crucial.

La colaboración entre el presidente Javier Milei y los gobernadores del norte argentino se intensifica, con un respaldo a su agenda legislativa durante las sesiones extraordinarias. Este acercamiento se evidenciará con la participación de Milei en eventos clave en Tucumán durante marzo.

Del 9 al 12 de marzo, el presidente se unirá a varios mandatarios en el “Argentina Week”, un evento de inversiones que se llevará a cabo en Manhattan, Estados Unidos. Además, el 19 de marzo, será el orador principal en el Foro Económico del NOA 2026, catalogado como la actividad socioeconómica más importante del norte argentino, que tiene lugar en el Hilton Garden Inn de Tucumán.

Este foro, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, busca fomentar un espacio de discusión sobre políticas públicas para la recuperación del Noroeste argentino. La alianza entre Milei y los gobernadores se ha fortalecido tras las elecciones legislativas de 2025, donde su partido, La Libertad Avanza, obtuvo buenos resultados en varios distritos.

Las negociaciones en curso desde la Casa Rosada abarcan temas como créditos, obra pública y deudas previsionales, reflejando un enfoque que busca abordar los desafíos económicos de la región y consolidar relaciones políticas.

