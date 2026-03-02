Martes, 3 de Marzo 2026
Inicio del 110° Período de Sesiones Ordinarias: Molina hace hincapié en el contexto político actual
Política

Inicio del 110° Período de Sesiones Ordinarias: Molina hace hincapié en el contexto político actual

El intendente Armando Molina inauguró el 110° Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, destacando la necesidad de obras en la capital. La colaboración entre el Ejecutivo y el Concejo es clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El intendente Armando Molina inauguró el 110° Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante en un acto que combinó formalidad y definiciones políticas. La ceremonia se realizó en la ciudad, donde también estuvieron presentes la viceintendenta Mónica Díaz D’Albano y el cuerpo de concejales.

Molina subrayó que este evento no era “un día más”, sino una oportunidad para presentar una propuesta política ante la comunidad y el concejo. En su discurso, destacó el rol del Concejo como un espacio vital para el debate y el control, y expresó su compromiso de avanzar en obras y servicios básicos para los barrios de la capital. Entre las prioridades, mencionó la necesidad de atender demandas de asfalto, hormigón para cordón cuneta y veredas, así como la recuperación de espacios públicos.

El intendente también enfatizó la importancia de la colaboración entre el Ejecutivo municipal y el Concejo, buscando consolidar proyectos que respondan a las necesidades de los ciudadanos. La apertura de las sesiones fue respaldada por la presencia del gobernador Ricardo Quintela, quien simbolizó el apoyo institucional en un año electoral desafiante.

Molina adoptó una postura crítica hacia el reciente discurso presidencial, señalando que este generó un clima de tensión e incertidumbre, lo que podría debilitar la autoridad democrática.

Etiquetas: la rioja armando molina concejo deliberante inauguración política provincial ricardo quintela
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2003 articles →

Artículos relacionados

Milei y gobernadores: un encuentro clave en Tucumán para definir políticas conjuntas

Impacto del paro docente nacional: clases suspendidas en La Rioja y otras provincias

Paro docente en La Rioja: AMP anticipa alta adhesión y consecuencias para las clases
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar