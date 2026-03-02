Inicio del 110° Período de Sesiones Ordinarias: Molina hace hincapié en el contexto político actual

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El intendente Armando Molina inauguró el 110° Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante en un acto que combinó formalidad y definiciones políticas. La ceremonia se realizó en la ciudad, donde también estuvieron presentes la viceintendenta Mónica Díaz D’Albano y el cuerpo de concejales.

Molina subrayó que este evento no era “un día más”, sino una oportunidad para presentar una propuesta política ante la comunidad y el concejo. En su discurso, destacó el rol del Concejo como un espacio vital para el debate y el control, y expresó su compromiso de avanzar en obras y servicios básicos para los barrios de la capital. Entre las prioridades, mencionó la necesidad de atender demandas de asfalto, hormigón para cordón cuneta y veredas, así como la recuperación de espacios públicos.

El intendente también enfatizó la importancia de la colaboración entre el Ejecutivo municipal y el Concejo, buscando consolidar proyectos que respondan a las necesidades de los ciudadanos. La apertura de las sesiones fue respaldada por la presencia del gobernador Ricardo Quintela, quien simbolizó el apoyo institucional en un año electoral desafiante.

Molina adoptó una postura crítica hacia el reciente discurso presidencial, señalando que este generó un clima de tensión e incertidumbre, lo que podría debilitar la autoridad democrática.