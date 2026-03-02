Impacto del paro docente nacional: clases suspendidas en La Rioja y otras provincias

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El inicio del ciclo lectivo 2026 se encuentra en suspenso en La Rioja, debido a una huelga nacional convocada por CTERA que afecta a más de ocho millones de alumnos en 16 provincias. Las aulas lucieron vacías el lunes 2 de marzo, mientras los gremios docentes exigen mejoras salariales y rechazan la reciente reforma laboral.

La protesta, que se extiende a provincias como Catamarca, Salta, Córdoba y Buenos Aires, busca visibilizar el descontento de los docentes. Además de la suspensión de clases, el plan de lucha incluye movilizaciones y actividades educativas en la vía pública para expresar el malestar ante la situación actual.

Los gremios han señalado que no regresarán a las aulas hasta obtener respuestas concretas sobre sus demandas, generando un clima de incertidumbre entre las familias sobre la normalización de la actividad educativa en la provincia.