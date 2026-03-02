Lunes, 2 de Marzo 2026
Paro docente en La Rioja: AMP anticipa alta adhesión y consecuencias para las clases
Política

Paro docente en La Rioja: AMP anticipa alta adhesión y consecuencias para las clases

Beatriz Martínez, de la Asociación de Maestros y Profesores, prevé un acatamiento del 70% en el paro nacional docente. Denuncia el impacto de la eliminación del FONID y el ítem IPE. La situación es crítica para la educación pública.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
El paro nacional docente convocado por CTERA ha generado una expectativa de adhesión superior al 70% en La Rioja, según Beatriz Martínez, referente de la Asociación de Maestros y Profesores. La dirigente señaló que a pesar de las presiones enfrentadas por los trabajadores de la educación, se espera una respuesta contundente de los docentes.

Martínez denunció el impacto negativo de la eliminación del FONID y la existencia del ítem IPE, al que calificó como un «presentismo encubierto». Este ítem, que condiciona la protesta, afecta los salarios de los docentes, quienes podrían perder más de 300 mil pesos si se implementan sanciones salariales.

Además, cuestionó las políticas del Gobierno de Milei, argumentando que se ha perdido la paritaria como herramienta esencial para la discusión salarial, lo que ha llevado a un desfinanciamiento significativo en La Rioja y otras provincias. La dirigente alertó sobre los riesgos que representa la denominada «ley de educación libertaria», que busca eliminar la junta docente y la carrera profesional, un hecho que podría afectar la estabilidad del sector educativo.

Etiquetas: la rioja ctera paro docente educación gobierno nacional crisis educativa
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina.

1986 articles →

Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar