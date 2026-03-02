Paro docente en La Rioja: AMP anticipa alta adhesión y consecuencias para las clases

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El paro nacional docente convocado por CTERA ha generado una expectativa de adhesión superior al 70% en La Rioja, según Beatriz Martínez, referente de la Asociación de Maestros y Profesores. La dirigente señaló que a pesar de las presiones enfrentadas por los trabajadores de la educación, se espera una respuesta contundente de los docentes.

Martínez denunció el impacto negativo de la eliminación del FONID y la existencia del ítem IPE, al que calificó como un «presentismo encubierto». Este ítem, que condiciona la protesta, afecta los salarios de los docentes, quienes podrían perder más de 300 mil pesos si se implementan sanciones salariales.

Además, cuestionó las políticas del Gobierno de Milei, argumentando que se ha perdido la paritaria como herramienta esencial para la discusión salarial, lo que ha llevado a un desfinanciamiento significativo en La Rioja y otras provincias. La dirigente alertó sobre los riesgos que representa la denominada «ley de educación libertaria», que busca eliminar la junta docente y la carrera profesional, un hecho que podría afectar la estabilidad del sector educativo.