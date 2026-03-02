Lunes, 2 de Marzo 2026
Denuncia de Rejal: acusaciones de persecución política en La Rioja
Política

Denuncia de Rejal: acusaciones de persecución política en La Rioja

El senador Rejal repudió el intento de judicializar las críticas del gobernador Ricardo Quintela a las políticas de Javier Milei, destacando la defensa de la libertad de expresión y el federalismo. La situación refleja una crisis socioeconómica con más de 300.000 empleos perdidos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El senador nacional Rejal expresó un fuerte rechazo al accionar del fiscal federal Carlos Stornelli, al acusarlo de utilizar prácticas de Lawfare para silenciar a la oposición política. Esto se produce en el contexto de las reformas laboral y penal juvenil que se debatieron en la Cámara de Senadores de la Nación.

El motivo específico del repudio es el intento de judicializar las preocupaciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien había alertado sobre las graves consecuencias sociales y económicas de las políticas del gobierno de Javier Milei. Rejal defendió la libertad de expresión y afirmó que las críticas de Quintela son una evaluación política legítima.

El senador también destacó que la denuncia contra Quintela representa un abuso de la función pública y un ataque al federalismo, recordando que el gobernador fue elegido por una amplia mayoría del pueblo riojano. Asimismo, cuestionó la doble vara de la Justicia, refiriéndose a la inacción previa del sistema judicial ante declaraciones del presidente.

Finalmente, hizo un llamado a la Cámara Alta a no permanecer en silencio frente a lo que considera un ataque al sistema republicano, subrayando la importancia de la crítica y el control político en una democracia saludable.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela política derechos humanos crisis socioeconómica senadores de la nación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1986 articles →

Artículos relacionados

Paro docente en La Rioja: AMP anticipa alta adhesión y consecuencias para las clases

La Rioja enfrenta crisis financiera: autoridades critican al Gobierno nacional

Milei defiende la autonomía de la AFA ante la controversia por Nahuel Gallo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar