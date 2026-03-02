Denuncia de Rejal: acusaciones de persecución política en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El senador nacional Rejal expresó un fuerte rechazo al accionar del fiscal federal Carlos Stornelli, al acusarlo de utilizar prácticas de Lawfare para silenciar a la oposición política. Esto se produce en el contexto de las reformas laboral y penal juvenil que se debatieron en la Cámara de Senadores de la Nación.

El motivo específico del repudio es el intento de judicializar las preocupaciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien había alertado sobre las graves consecuencias sociales y económicas de las políticas del gobierno de Javier Milei. Rejal defendió la libertad de expresión y afirmó que las críticas de Quintela son una evaluación política legítima.

El senador también destacó que la denuncia contra Quintela representa un abuso de la función pública y un ataque al federalismo, recordando que el gobernador fue elegido por una amplia mayoría del pueblo riojano. Asimismo, cuestionó la doble vara de la Justicia, refiriéndose a la inacción previa del sistema judicial ante declaraciones del presidente.

Finalmente, hizo un llamado a la Cámara Alta a no permanecer en silencio frente a lo que considera un ataque al sistema republicano, subrayando la importancia de la crítica y el control político en una democracia saludable.