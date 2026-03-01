Docentes de La Rioja se movilizan contra la reforma laboral en medio de paro confirmado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció un “Paro Nacional y Movilización” para mañana, coincidiendo con el inicio de clases en 16 distritos que abarcan a más de ocho millones de alumnos. La medida se enmarca en el rechazo a la reciente reforma laboral que fue aprobada en el Senado el viernes pasado.

El gremio docente expresó su descontento en un comunicado, donde afirma que el paro tiene como objetivo mejorar las condiciones salariales y visibilizar el conflicto educativo. La CTERA considera que la reforma laboral es parte de un plan de ajuste que afecta los derechos adquiridos de los trabajadores, enfatizando que no busca crear empleo, sino precarizar las condiciones laborales.

Asimismo, desde la CTERA se destaca que esta reforma exacerba la desigualdad y representa un retroceso social y democrático. El comunicado convoca a continuar la lucha en las calles junto a otras organizaciones sociales y sindicales para defender los derechos laborales y rechazar políticas que impliquen la pérdida de derechos.