Lunes, 2 de Marzo 2026
Docentes de La Rioja se movilizan contra la reforma laboral en medio de paro confirmado
El "Paro Nacional y Movilización" convocado por CTERA coincidirá con el inicio de clases en 16 distritos, afectando a más de ocho millones de alumnos. La protesta busca visibilizar el rechazo a la reforma laboral aprobada recientemente, que según el sindicato amenaza los derechos laborales y precariza el empleo. La situación generará clases en la calle en varias provincias, marcando un punto de tensión en el ámbito educativo.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció un “Paro Nacional y Movilización” para mañana, coincidiendo con el inicio de clases en 16 distritos que abarcan a más de ocho millones de alumnos. La medida se enmarca en el rechazo a la reciente reforma laboral que fue aprobada en el Senado el viernes pasado.

El gremio docente expresó su descontento en un comunicado, donde afirma que el paro tiene como objetivo mejorar las condiciones salariales y visibilizar el conflicto educativo. La CTERA considera que la reforma laboral es parte de un plan de ajuste que afecta los derechos adquiridos de los trabajadores, enfatizando que no busca crear empleo, sino precarizar las condiciones laborales.

Asimismo, desde la CTERA se destaca que esta reforma exacerba la desigualdad y representa un retroceso social y democrático. El comunicado convoca a continuar la lucha en las calles junto a otras organizaciones sociales y sindicales para defender los derechos laborales y rechazar políticas que impliquen la pérdida de derechos.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

