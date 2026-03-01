Lunes, 2 de Marzo 2026
Gobernadores se preparan para el discurso de Milei en el Congreso este domingo
Los gobernadores de varias provincias asistieron al discurso del presidente Javier Milei, marcando el inicio del 144° período de sesiones ordinarias. Se esperan propuestas concretas para abordar la inflación y la inseguridad.

Hace 5 h 1 min de lectura
El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias en un Congreso lleno de gobernadores de distintas provincias, quienes asistieron a su discurso este domingo. Este evento se llevó a cabo en un contexto político desafiante, donde se esperaban propuestas para abordar problemas económicos y sociales en Argentina.

La presencia de figuras como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Valdés (Santiago del Estero) resalta la importancia del diálogo entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales. Milei tuvo la oportunidad de delinear sus planes, que incluyen estrategias para enfrentar la inflación, la inseguridad y el acceso a servicios básicos.

Este acto formal no solo marca un hito en el calendario político, sino que también se presenta como un momento crucial para establecer prioridades y acciones a corto y mediano plazo. La ciudadanía, expectante, aguarda respuestas que impacten en su vida diaria, mientras el presidente hace un llamado a la unidad y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

