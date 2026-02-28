Docentes de La Rioja se adhieren masivamente al paro y esperan novedades para el lunes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gremio docente SIDIUNLaR reportó un alto acatamiento al paro nacional universitario en La Rioja, reflejando el descontento del sector por la situación presupuestaria actual. Diego Morales, secretario del sindicato, enfatizó que la medida de fuerza continuará el próximo lunes con un cese total de actividades.

Los representantes docentes critican la reciente propuesta del Ejecutivo Nacional, que incluye un aumento del doce por ciento anual, lo que equivale a un uno por ciento mensual. Morales calificó esta oferta como "totalmente insuficiente" para cubrir las necesidades básicas del personal universitario frente a la inflación.

El sindicato subraya que el conflicto va más allá de lo operativo y se centra en la dignidad de los salarios de los trabajadores. La comunidad universitaria local se mantiene en alerta, a la espera de una convocatoria que brinde respuestas adecuadas y satisfactorias a sus reclamos.