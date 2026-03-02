Lunes, 2 de Marzo 2026
Milei defiende la autonomía de la AFA ante la controversia por Nahuel Gallo
La liberación de Nahuel Gallo genera un intenso debate político, con Javier Milei minimizando la intervención de la AFA y destacando la importancia de su regreso. El impacto de este hecho en la seguridad nacional y las relaciones internacionales sigue siendo un tema candente.

La liberación de Nahuel Gallo ha suscitado un intenso debate político y social en Argentina. El presidente Javier Milei destacó el regreso de Gallo, calificando su secuestro como “una tragedia”, pero minimizó la intervención de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien facilitó el avión para su retorno. En una cadena nacional, Milei enfatizó que lo más importante es que Gallo esté de vuelta, restando importancia a los detalles de su liberación.

El mandatario expresó que las gestiones para el regreso de Gallo, ya sean de Estados Unidos, Italia o de la AFA, no deberían opacar el hecho de su liberación. Además, sugirió que la AFA y su titular se ven afectados por sus acciones, generando críticas sobre su papel en este asunto. Este acontecimiento ha puesto de relieve la importancia de la gestión en temas de seguridad y rescate, así como las implicancias que tiene en las relaciones internacionales del país.

A medida que se analizan las declaraciones de Milei, la opinión pública muestra un creciente interés en las repercusiones que este hecho podría tener en la política interna y la percepción del gobierno ante situaciones similares en el futuro.

Etiquetas: argentina política Javier Milei liberación de Nahuel Gallo AFA seguridad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

