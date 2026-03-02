Lunes, 2 de Marzo 2026
La Rioja enfrenta crisis financiera: autoridades critican al Gobierno nacional
La Rioja enfrenta crisis financiera: autoridades critican al Gobierno nacional

En el 206° aniversario de la Autonomía Provincial, el secretario de Gobernación, Ricardo Herrera, denunció la crítica situación financiera de La Rioja y la falta de asistencia del Gobierno nacional, reafirmando el compromiso por la autodeterminación provincial.

En el marco del 206° aniversario de la Autonomía Provincial, Ricardo Herrera, secretario General de la Gobernación, destacó la difícil situación que enfrenta La Rioja, acentuada por decisiones del Gobierno nacional que afectan la autonomía provincial. Durante el acto central realizado por la Legislatura de La Rioja, Herrera enfatizó la lucha constante de la provincia por su autodeterminación a lo largo de los años.

El funcionario calificó el momento actual como crítico, señalando que se han retirado fondos que correspondían a La Rioja, lo que ha generado un estrés financiero significativo. A pesar de esta situación complicada, Herrera reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de apoyar a la población y de no ceder la autonomía a cambio de votos.

Además, Herrera expresó su disposición al diálogo con el Gobierno nacional, asegurando que siempre están abiertos a colaborar en lo institucional. Reiteró la necesidad de fortalecer el federalismo, a pesar de las tensiones y desafíos que enfrenta la provincia en su relación con el gobierno central.

