Inicia el juicio por el hundimiento del ARA San Juan: impacto en la defensa naval argentina

El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que resultó en la muerte de sus 44 tripulantes en noviembre de 2017, comenzará este martes en Río Gallegos. Este proceso judicial tiene como objetivo determinar las responsabilidades penales relacionadas con el trágico incidente.

El tribunal, compuesto por Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, juzgará al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Todos enfrentan acusaciones por incumplimiento de deberes, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes.

Las audiencias se llevarán a cabo de lunes a jueves, con un intervalo semanal. Se espera que el veredicto sea emitido en julio. Durante el juicio se presentarán pruebas técnicas, incluyendo material fílmico del buque Ocean Infinity, así como planos y documentación de la Armada Argentina que anteriormente estaba clasificada. A pesar de la relevancia del caso, la fiscalía decidió no convocar al ex presidente Mauricio Macri ni al ex ministro de Defensa Oscar Aguad como testigos.

Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria, destacó la importancia de esta etapa judicial, expresando que los familiares de las víctimas mantienen la esperanza de obtener justicia y preservar la memoria de sus seres queridos tras años de espera.