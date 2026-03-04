Informe revela alarmante cifra de femicidios en Argentina: 43 en dos meses

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La violencia de género ha generado un alarmante incremento en las estadísticas de femicidios en Argentina, con un total de 43 víctimas fatales registradas entre enero y febrero de 2026, según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro. De estas, 36 corresponden a femicidios de mujeres y niñas, un transfemicidio y 6 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El informe revela que el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su hogar o en una vivienda compartida con su agresor, y que en 62% de los casos, los femicidas eran parejas o exparejas. Además, se destaca que cinco víctimas habían realizado denuncias previas y tres de los agresores contaban con medidas cautelares.

Como novedad, el documento también incluye 25 casos de tentativa de femicidio, con el fin de visibilizar la gravedad de la situación. La respuesta de la sociedad civil es contundente, exigiendo un Estado que actúe para transformar las condiciones que perpetúan la violencia y las desigualdades que la alimentan.