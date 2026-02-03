Miércoles, 4 de Febrero 2026
Argentina busca diversificar su producción de minerales críticos en cumbre internacional
Argentina busca diversificar sus fuentes de minerales críticos en la cumbre de Trump, en un esfuerzo por reducir la dependencia de China en el sector. ¿Qué nuevas alianzas se formarán?

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
Hace 22 h 1 min de lectura
El gobierno argentino ha confirmado su participación en una cumbre convocada por el expresidente Donald Trump, centrada en la discusión de minerales críticos. Este encuentro busca abordar la dependencia global de estos recursos y contrarrestar la influencia de China en el sector.

Durante la cumbre, se espera que se analicen estrategias para diversificar las fuentes de suministro y fortalecer las alianzas entre países productores. La importancia de los minerales críticos, que son esenciales para diversas industrias, ha cobrado relevancia en el contexto actual de la economía mundial.

Este evento representa una oportunidad para que Argentina refuerce su posición en el mercado internacional de minerales, destacando su potencial y recursos disponibles.

