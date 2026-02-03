Miércoles, 4 de Febrero 2026
El nuevo DNI electrónico y pasaporte argentino: un avance en la modernización nacional
Política

El nuevo DNI electrónico y pasaporte argentino: un avance en la modernización nacional

El nuevo DNI electrónico y el pasaporte argentino, presentados por el presidente Javier Milei, incorporan tecnología de seguridad avanzada que dificulta la falsificación. Estos cambios buscan modernizar el sistema de identificación y facilitar la movilidad internacional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El nuevo DNI electrónico y las modificaciones en el pasaporte argentino fueron presentados por el presidente Javier Milei en un acto oficial. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar el sistema de identificación nacional, elevando los estándares de seguridad y confiabilidad documental.

Durante la ceremonia, también estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. El nuevo DNI, fabricado en policarbonato, incluye un chip electrónico seguro que permite validar la identidad de manera encriptada, dificultando la falsificación.

Asimismo, el pasaporte ha sido actualizado con páginas de policarbonato y grabado láser, incorporando elementos de seguridad avanzados. Estas modificaciones buscan alinearse con los estándares internacionales y facilitar la movilidad de los ciudadanos argentinos, mejorando el acceso a trámites administrativos.

Con estas reformas, el Gobierno argentino aspira a fortalecer la confianza de la población en el sistema de identificación pública, asegurando que los ciudadanos dispongan de herramientas que garanticen su identidad y seguridad en un entorno digitalizado.

Etiquetas: argentina gobierno nacional dni electrónico pasaporte argentino modernización seguridad documental
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1428 articles →

Artículos relacionados

La defensa de Cristina Kirchner busca anular el juicio por la causa Cuadernos

Los mercados priorizan la prolijidad sobre la verdad en la política argentina

Argentina busca diversificar su producción de minerales críticos en cumbre internacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar