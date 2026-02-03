El nuevo DNI electrónico y pasaporte argentino: un avance en la modernización nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El nuevo DNI electrónico y las modificaciones en el pasaporte argentino fueron presentados por el presidente Javier Milei en un acto oficial. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar el sistema de identificación nacional, elevando los estándares de seguridad y confiabilidad documental.

Durante la ceremonia, también estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. El nuevo DNI, fabricado en policarbonato, incluye un chip electrónico seguro que permite validar la identidad de manera encriptada, dificultando la falsificación.

Asimismo, el pasaporte ha sido actualizado con páginas de policarbonato y grabado láser, incorporando elementos de seguridad avanzados. Estas modificaciones buscan alinearse con los estándares internacionales y facilitar la movilidad de los ciudadanos argentinos, mejorando el acceso a trámites administrativos.

Con estas reformas, el Gobierno argentino aspira a fortalecer la confianza de la población en el sistema de identificación pública, asegurando que los ciudadanos dispongan de herramientas que garanticen su identidad y seguridad en un entorno digitalizado.