La defensa de Cristina Kirchner busca anular el juicio por la causa Cuadernos
La defensa de Cristina Kirchner busca anular el juicio en la causa Cuadernos por irregularidades en el proceso y presiones sobre los imputados. El Tribunal Oral Federal 7 reanuda el debate clave.

Este martes, la defensa de Cristina Kirchner solicitó la nulidad del juicio en la causa Cuadernos, alegando irregularidades en el proceso de investigación y presiones sobre los imputados arrepentidos. El abogado Carlos Beraldi argumentó que el caso se originó en un engaño y que tanto el juez como el fiscal fueron seleccionados de manera arbitraria, lo que vicia toda la causa.

Durante la reanudación del debate ante el Tribunal Oral Federal 7, Beraldi destacó que la causa comenzó sin un sorteo adecuado, buscando direccionar el caso hacia el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Además, cuestionó la aplicación de la Ley del Arrepentido, calificándola como un uso delictivo y dudando de la validez de las declaraciones que fundamentan la acusación.

En la misma audiencia, el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, también solicitó la nulidad del proceso, argumentando que el juicio no debió iniciarse antes de completar la instrucción suplementaria. Con la conclusión de la feria judicial, el tribunal continuará con el análisis de los planteos preliminares antes de avanzar en la etapa probatoria del juicio.

Etiquetas: argentina justicia juicio nulidad tribunal oral federal cristina kirchner
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

