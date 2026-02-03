La defensa de Cristina Kirchner busca anular el juicio por la causa Cuadernos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este martes, la defensa de Cristina Kirchner solicitó la nulidad del juicio en la causa Cuadernos, alegando irregularidades en el proceso de investigación y presiones sobre los imputados arrepentidos. El abogado Carlos Beraldi argumentó que el caso se originó en un engaño y que tanto el juez como el fiscal fueron seleccionados de manera arbitraria, lo que vicia toda la causa.

Durante la reanudación del debate ante el Tribunal Oral Federal 7, Beraldi destacó que la causa comenzó sin un sorteo adecuado, buscando direccionar el caso hacia el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Además, cuestionó la aplicación de la Ley del Arrepentido, calificándola como un uso delictivo y dudando de la validez de las declaraciones que fundamentan la acusación.

En la misma audiencia, el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, también solicitó la nulidad del proceso, argumentando que el juicio no debió iniciarse antes de completar la instrucción suplementaria. Con la conclusión de la feria judicial, el tribunal continuará con el análisis de los planteos preliminares antes de avanzar en la etapa probatoria del juicio.