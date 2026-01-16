Argentina se suma a la misión Artemis II de la NASA: un paso hacia el espacio.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El microsatélite Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en colaboración con diversas instituciones, formará parte de la misión Artemis II de la NASA. Este proyecto tecnológico argentino tendrá funciones estratégicas como medir radiación en órbitas profundas, evaluar componentes electrónicos en condiciones extremas, captar datos GPS y validar enlaces de comunicación de largo alcance.

El anuncio fue realizado por el Gobierno de Javier Milei, destacando que Atenea será liberado en la primera etapa del vuelo, programado para el 6 de febrero de 2026. Esta misión, que no incluye un alunizaje, será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde 1972 y contará con una tripulación compuesta por astronautas de la NASA y de la Agencia Espacial Canadiense.

La información recolectada por Atenea será compartida con la NASA, lo que permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, consolidando así el avance del sistema científico-tecnológico argentino en el ámbito espacial.