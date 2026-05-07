Brizuela sugiere internas en el PJ para revitalizar la democracia en la provincia

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La dirigente Alcira Brizuela del Partido Justicialista (PJ) expresó su postura sobre el futuro del partido en una reciente entrevista. En un contexto de creciente expectativa por las elecciones de octubre, Brizuela aboga por la posibilidad de una interna, considerando que esto podría fortalecer al movimiento en lugar de debilitarlo.

Brizuela destaca que la competencia interna es un derecho democrático y una señal de madurez política. Asegura que este proceso puede revitalizar al PJ y atraer a nuevos votantes. También hizo un llamado a "enfriar" la política hasta que termine el fervor del Mundial, sugiriendo que la atención debe centrarse en los problemas fundamentales del país más que en las candidaturas.

La dirigente enfatiza la necesidad de un diálogo abierto dentro del partido, asegurando que es crucial para construir un frente unido. Además, considera que los momentos de incertidumbre pueden ser oportunidades para replantear estrategias y fortalecer alianzas. Brizuela invita a los referentes del PJ a priorizar la unidad y enfocarse en un proyecto que refleje las realidades sociales y económicas del país.