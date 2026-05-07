Jueves, 7 de Mayo 2026
Movilización universitaria en La Rioja: el obispo Braida se suma a la causa educativa
Política

Movilización universitaria en La Rioja: el obispo Braida se suma a la causa educativa

el 12 de mayo, la comunidad académica de La Rioja se movilice en defensa de la educación gratuita, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Iglesia local respalda la protesta, que se replicará en todo el país.

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El obispo de La Rioja, Dante Braida, se reunió con la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Natalia Albarez Gómez, para expresar su apoyo a la defensa de la educación pública. Este encuentro tiene lugar en un contexto crítico debido a la situación presupuestaria que enfrentan las instituciones de educación superior en el país. Albarez Gómez destacó la importancia del respaldo recibido, considerándolo un apoyo fundamental para la causa.

La movilización nacional, programada para el próximo martes 12 de mayo, convoca a la sociedad a manifestarse en defensa del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada comenzará a las 16:30 horas con una concentración en el Monumento a Joaquín V. González, desde donde los manifestantes se dirigirán a la Ciudad Universitaria para un acto central que incluirá la lectura de un documento conjunto de gremios, estudiantes y autoridades educativas.

Este llamado a la protesta no se limitará a La Rioja, ya que se replicará en varias capitales del país, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes en contra de las políticas de ajuste educativo. La colaboración de la Iglesia en este contexto resalta la relevancia de la educación pública y la necesidad de mayor inversión en el sector, que afecta a toda la comunidad que depende de la educación superior.

Etiquetas: la rioja unlar educación pública movilización protesta financiamiento universitario
TL;DR

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