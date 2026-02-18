Miércoles, 18 de Febrero 2026
Cambio en el gabinete: Alberto Centeno asume la Secretaría de Gobierno en La Rioja
Cambio en el gabinete: Alberto Centeno asume la Secretaría de Gobierno en La Rioja

La renuncia de Alberto Centeno al Concejo Deliberante de la Capital de La Rioja genera incertidumbre en el ámbito político local. Se espera que se aborde su dimisión en las próximas sesiones.

La política en la Capital riojana se vio sacudida por la renuncia del concejal Alberto Centeno y del secretario de Gobierno Municipal, Oscar Luna. Centeno anunció su salida del Concejo Deliberante a través de un mensaje en la red social X, donde confirmó haber presentado formalmente su renuncia ante las autoridades pertinentes.

A pesar de la sorpresa generada, Centeno no proporcionó detalles sobre los motivos de su decisión, enfatizando en su comunicado el valor institucional de su cargo y expresando su agradecimiento a quienes lo apoyaron durante su mandato. Centeno había asumido su puesto tras los comicios provinciales y municipales de mayo de 2023.

Se anticipa que el Concejo Deliberante discutirá su dimisión en las próximas sesiones, donde se procederá a la asunción de su sucesor. El ambiente político local permanece atento a nuevas declaraciones que puedan arrojar luz sobre esta inesperada decisión.

