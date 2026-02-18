Cambio en el gabinete: Alberto Centeno asume la Secretaría de Gobierno en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La política en la Capital riojana se vio sacudida por la renuncia del concejal Alberto Centeno y del secretario de Gobierno Municipal, Oscar Luna. Centeno anunció su salida del Concejo Deliberante a través de un mensaje en la red social X, donde confirmó haber presentado formalmente su renuncia ante las autoridades pertinentes.

A pesar de la sorpresa generada, Centeno no proporcionó detalles sobre los motivos de su decisión, enfatizando en su comunicado el valor institucional de su cargo y expresando su agradecimiento a quienes lo apoyaron durante su mandato. Centeno había asumido su puesto tras los comicios provinciales y municipales de mayo de 2023.

Se anticipa que el Concejo Deliberante discutirá su dimisión en las próximas sesiones, donde se procederá a la asunción de su sucesor. El ambiente político local permanece atento a nuevas declaraciones que puedan arrojar luz sobre esta inesperada decisión.