Martes, 17 de Febrero 2026
Ramiro González critica la llegada de Victoria Villarruel a La Rioja tras La Chaya
Política

Ramiro González critica la llegada de Victoria Villarruel a La Rioja tras La Chaya

Ramiro Gonzalez destacó su actuación en La Chaya y criticó la visita de la vicepresidenta Villarruel, considerándola una ofensa para quienes sufrieron durante la dictadura.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El músico Ramiro Gonzalez expresó su alegría tras su participación en la Fiesta Nacional de La Chaya, donde presentó su disco Danzas con Fundamento junto al Cuarteto de Cuerdas Magnolia. En una charla con la prensa, el artista, que cuenta con 30 años de trayectoria, destacó la importancia de su colaboración con el cuarteto, resaltando el amor y dedicación puestos en su trabajo musical.

Gonzalez también abordó la reciente visita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, a La Rioja, calificándola de “afrenta” hacia un pueblo que ha padecido la pérdida de 50 desaparecidos y el asesinato de Monseñor Angelelli durante la última dictadura cívico-militar. El músico enfatizó que su presencia es una ofensa y no se debe minimizar ni negar esta historia.

Además, el artista mencionó el creciente interés por el folklore argentino entre músicos de otros géneros, citando a Milo J como un ejemplo positivo. “Celebro la música en todas sus formas”, afirmó, destacando la belleza de la fusión de estilos.

Etiquetas: la rioja ramiro gonzalez fiesta nacional de la chaya cultura argentina folklore política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1682 articles →

Artículos relacionados

Sanagasta se convierte en el epicentro de un debate federal sobre el norte argentino

Reunión clave del Gobierno provincial para definir aumento salarial en fuerzas de seguridad

Gobernadores peronistas buscan consenso ante la inminente reforma laboral nacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar