Ramiro González critica la llegada de Victoria Villarruel a La Rioja tras La Chaya

El músico Ramiro Gonzalez expresó su alegría tras su participación en la Fiesta Nacional de La Chaya, donde presentó su disco Danzas con Fundamento junto al Cuarteto de Cuerdas Magnolia. En una charla con la prensa, el artista, que cuenta con 30 años de trayectoria, destacó la importancia de su colaboración con el cuarteto, resaltando el amor y dedicación puestos en su trabajo musical.

Gonzalez también abordó la reciente visita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, a La Rioja, calificándola de “afrenta” hacia un pueblo que ha padecido la pérdida de 50 desaparecidos y el asesinato de Monseñor Angelelli durante la última dictadura cívico-militar. El músico enfatizó que su presencia es una ofensa y no se debe minimizar ni negar esta historia.

Además, el artista mencionó el creciente interés por el folklore argentino entre músicos de otros géneros, citando a Milo J como un ejemplo positivo. “Celebro la música en todas sus formas”, afirmó, destacando la belleza de la fusión de estilos.