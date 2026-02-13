Gobernadores peronistas buscan consenso ante la inminente reforma laboral nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los gobernadores peronistas han solicitado al Gobierno nacional una reunión urgente para discutir la reforma laboral, que ya tiene media sanción del Senado. El pedido fue realizado este jueves por Ricardo Quintela y sus colegas de otras provincias como Buenos Aires, Formosa y La Pampa, quienes pidieron la convocatoria del Consejo Federal del Trabajo (CFT) para analizar el impacto de esta iniciativa en las economías regionales.

En una nota dirigida al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, los mandatarios expresaron que el debate sobre la reforma no debe limitarse al Congreso, destacando la importancia de la participación provincial en la implementación de políticas laborales. Resaltaron que la reforma tiene implicancias no solo en las relaciones laborales, sino también fiscales y en los sistemas de control.

Los gobernadores afirmaron que las provincias son “actores imprescindibles” en esta discusión, enfatizando que enfrentan conflictos laborales y deben ofrecer soluciones concretas. Recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece que el CFT debe reunirse cada tres meses, lo cual consideran fundamental al debatir reformas que afectan los intereses laborales en cada jurisdicción.