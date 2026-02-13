Viernes, 13 de Febrero 2026
Gobernadores peronistas buscan consenso ante la inminente reforma laboral nacional
Política

Gobernadores peronistas buscan consenso ante la inminente reforma laboral nacional

Los gobernadores peronistas, incluyendo a Ricardo Quintela, exigieron una reunión urgente para debatir la reforma laboral que ya tiene media sanción en el Senado. La iniciativa podría afectar seriamente las economías regionales y la fiscalización laboral.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Los gobernadores peronistas han solicitado al Gobierno nacional una reunión urgente para discutir la reforma laboral, que ya tiene media sanción del Senado. El pedido fue realizado este jueves por Ricardo Quintela y sus colegas de otras provincias como Buenos Aires, Formosa y La Pampa, quienes pidieron la convocatoria del Consejo Federal del Trabajo (CFT) para analizar el impacto de esta iniciativa en las economías regionales.

En una nota dirigida al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, los mandatarios expresaron que el debate sobre la reforma no debe limitarse al Congreso, destacando la importancia de la participación provincial en la implementación de políticas laborales. Resaltaron que la reforma tiene implicancias no solo en las relaciones laborales, sino también fiscales y en los sistemas de control.

Los gobernadores afirmaron que las provincias son “actores imprescindibles” en esta discusión, enfatizando que enfrentan conflictos laborales y deben ofrecer soluciones concretas. Recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece que el CFT debe reunirse cada tres meses, lo cual consideran fundamental al debatir reformas que afectan los intereses laborales en cada jurisdicción.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial reforma laboral consejo federal del trabajo política argentina
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1649 articles →

Artículos relacionados

Debate en la Cámara de Diputados: se aprueba la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Reforma laboral aprobada: Milei destaca el apoyo mayoritario en el Senado

La reforma laboral de Bullrich genera expectativas en el mercado laboral de La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar